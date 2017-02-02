Генерал розповів, чи вистачає у ЗСУ сил та засобів для стримування натиску бойовиків біля Авдіївки (відео)

Про це в інтерв'ю Апострофу розповів екс-заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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"З 2014 року у нас з'явилися нові бригади, танкові підрозділи, поліпшилося забезпечення. Хоча проблеми ще є, це вже інші Збройні сили та підрозділи. Звичайно, межі досконалості немає, і хотілося б, щоб у наших воїнів було більш сучасне озброєння, але поки це потребує серйозних коштів, зусиль та наукових розробок", - зазначив він.

За словами генерала, ситуація в Авдіївці повинна стабілізуватися.

"Але це не означає, що бойовики не можуть відновити бойові дії як в Авдіївці, так і на інших ділянках фронту, адже результатів вони не домоглися. Їхнє московське керівництво просто так це не залишить", - переконаний Романенко.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.