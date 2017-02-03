За добу бойовики здійснили більше 100 обстрілів, загинуло четверо бійців АТО - штаб

Четверо бійців АТО загинуло, 17 поранено, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за добу 2 лютого.

Читайте такожЖурналіст показав фото 11 загиблих у боях під Авдіївкою українських військових

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 “Град” в районі Авдіївки Пісків, Кам'янки та Опитного. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецька зброя. По Гранітному та Луганському - 122 міліметрова артилерія. По Луганському, Новгородському, Троїцькому, Мар'їнці, Верхньоторецькому, Водяному, та Пісках - міномети різних калібрів.

На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного, Новогригорівки та Старогнатівки вогонь вели РСЗВ БМ-21 Град. 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Красногорівці, Богданівці, Гранітному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому, Павлополю, Гнутовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар'їнки та Павлополя вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку - зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, а з мінометів - Кримське та Сизе. З гранатометів та стрілецької зброї - Новозванівку та Новоолександрівку.

Як повідомляв УНІАН, раніше штаб АТО у відповідь на поширення неправдивой інформації повідомив, що українські військові не стріляють по окупованому Донецьку.