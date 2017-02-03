Українські військові не стріляють по окупованому Донецьку - штаб АТО

Про це заявили у прес-центрі штабу АТО.

Там закликали не поширювати чутки про нібито обстріл українськими військовими Донецька у відповідь на атаку бойовиків на Авдіївку.

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"Зазначена інформація не відповідає дійсності та є спланованою провокацією. Збройні Сили України не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам", - заявили у штабі.

У штабі також висловили думку, що поширення подібних чуток має на меті викликати паніку серед мешканців Донецька та посіяти недовіру місцевого населення до Збройних Сил України.

"Просимо користувачів Інтернету обережно ставитися до інформації, яка носить яскраво провокаційний характер", - зазначили у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 лютого мешканці Донецька в соцмережах повідомили про надзвичайно потужний вибух в районі Мотелю. Користувачі соцмереж пишуть, що це міг вибухнути склад боєприпасів бойовиків.