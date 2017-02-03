Впродовж доби зафіксована найбільша кількість ворожих обстрілів за рік - Турчинов

За його словами, в результаті ворожих обстрілів та спроб прориву нашої оборони лише за останню добу по українських позиціях випущено понад 2 тис. снарядів та мін. «Троє військових загинули, шістнадцять – отримали поранення», - підкреслив секретар РНБО.

Турчинов наголосив, що російсько-терористичні угруповання вже неприховано та демонстративно застосовують важку 152-міліметрову артилерію, 120-міліметрові міномети, танки та активно використовують реактивні системи залпового вогню.

«Військові злочинці, які напряму підтримуються та керуються з Кремля, вели прицільний вогонь по цивільних об’єктах, в тому числі по центру Авдіївки (по наметовому містечку, де постійно харчуються та гріються мешканці міста, по школі, де діє пункт збору гуманітарної допомоги тощо», - сказав він, додавши, що внаслідок обстрілу були знову пошкоджені комунікації та інфраструктура міста.

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Турчинов нагадав, що від артудару бойовиків по гуманітарних об’єктах в Авдіївці загинув водій автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій, поранено начальника державного пожежно-рятувального загону Авдіївки, а також поранень зазнав фотокореспондент з Великої Британії. «На території Авдіївки пошкоджено 76 житлових будинків (з них 69 - приватні будинки та 7 багатоквартирних будинків)», - додав він.

Секретар РНБО зазначає, що російськими гібридними військами були обстріляні цивільні об’єкти в Мар’їнці, Красногорівці, Галицинівці, Сартані та в інших населених пунктах. Зокрема, на території Мар’їнського району пошкоджено 11 житлових будинків та школу № 1 міста Марїнка.

Турчинов повідомив, що «українська розвідка зафіксувала збільшення кількості військової техніки (танків, САУ, реактивні системи залпового вогню), боєприпасів, зброї та російських військових, які потрапляють на окуповану територію Донбасу через неконтрольовані ділянки кордону». За його словами, це свідчить про наміри військово-політичного керівництва РФ щодо подальшої ескалації бойових дій на сході України.

Турчинов наголосив, що «ця ескалація «співпала» з брехливими та агресивними заявами Путіна щодо подій на Донбасі, що є зайвим підтвердженням того, хто безпосередньо відповідає за криваві злочини та спробу, перекресливши Мінські домовленості, перейти до повномасштабних військових дій».

«Україна готова надати міжнародним спостерігачам та міжнародній спільноті всі необхідні докази агресивних дій та військових злочинів російських гібридних військ проти українців», - сказав Турчинов, наголосивши, що «всі злочинці повинні бути покарані».

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики за минулу добу здійснили 114 обстрілів по позиціях українських військових.