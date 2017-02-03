Ситуація в Авдіївці залишається напруженою, бойовики гатять з важкого озброєння – штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Так, з 08.25 по 08.45 бойовики обстріляли позиції українських військ з міномету калібру 120 мм у районі Авдіївської промзони, провокуючи вогонь у відповідь.

З 12.15 окупанти знову відкрили вогонь з танків по позиціях ЗСУ в районі Пісків, шахти "Бутівка" та в районі Авдіївської промзони.

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"Українські підрозділи з метою збереження режиму припинення вогню на провокації не відповідали", - зазначили у штабі АТО.

У повідомленні зауважується, що такі підступні дії бойовиків свідчать про свідоме порушення ними введеного в районі Авдіївки режиму "тиша" з метою зриву проведення робіт щодо відновлення зруйнованої інфраструктури міста.