Суд ЄС визнав, що Росія постачає озброєння на Донбас: Мін'юст прокоментував рішення

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Суд ЄС визнав, що Росія поставляє важке озброєння сепаратистам на Донбасі. Російський концерн «Алмаз-Антей» вирішив оспорити санкції, які на нього наклав ЄС. Ну що ж, вони отримали рішення, яким санкції підтверджено, а на додаток підтверджено, що Росія матеріально підтримує сепаратистів, зокрема і зброєю виробництва «Алмаз-Антей», - зазначив Петухов.

«Ще одна перемога у справі доведення відповідальності Росії за збройний конфлікт на Донбасі та продовження санкцій», - наголосив заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, загальний суд Європейського Союзу підтвердив законність застосування санкцій через українську кризу проти російського державного підприємства "Алмаз-Антей", які полягали у вигляді заморожування активів.

"У сьогоднішньому рішенні Суду (першому про заморожування активів російської компанії у зв'язку з кризою в Україні), Суд відхилив позов "Алмаз-Антей" і, таким чином, підтримав заморожування активів компанії", - йдеться в повідомленні Суду.

Зокрема, Суд вважає, що Рада ЄС "не діяла непропорційно, ухвалюючи рішення заморозити активи підприємств, які обслуговують, матеріально чи фінансово, дії російської влади, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". "Заморожування коштів таких юридичних осіб дає можливість досягти мети, щоб запобігти ескалації конфлікту в Україні", - наголосили в Суді.

В Суді також зазначили, що, "переслідуючи цілеспрямовано, по-перше, осіб та організації, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, і, по-друге, осіб та юридичних осіб, які матеріально чи фінансово підтримують такі дії, Рада могла законно очікувати, що ці дії будуть припинені чи будуть коштувати дорожче тим, хто їх чинить, для того, щоб сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".

Як відомо, ЄС у відповідь на кризу в Україні у 2014 році запровадив обмежувальні заходи до фізичних та юридичних осіб. "Алмаз-Алтей" є державним підприємством з виробництва пропиповітряного озброєння, включаючи ракети класу "земля-повітря" для російської армії. Разом з цим російська влада, постачаючи важке озброєння сепаратистам на сході України, робить свій внесок у дестабілізацію країни. "Алмаз-Алтей" просив анулювати продовження санкцій від 2015 та 2016 років.