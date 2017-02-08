В Днепре остаются неопознанными 128 погибших бойцов АТО
У Дніпрі на сьогоднішній день залишаються невпізнаними 128 бійців, загиблих під час проведення антитерористичної операції і похованих на Краснопільському кладовищі міста.
Про це УНІАН повідомили в управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської облдержадміністрації.
Всього в Дніпрі було поховано 293 невпізнаних бійців, імена 165 з них згодом були встановлені за допомогою ДНК-експертизи.
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За інформацією ОДА, з початку АТО на Дніпропетровщину привезли тіла 1407 захисників України. Рідні впізнали 834 з них. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 314 полеглих. Встановлення імен триває.
В облдержадміністрації наголошують, що родичі пропавших безвісти військових можуть пройти ДНК-експертизу. Для отримання максимально достовірного результату спеціалісти беруть біологічні зразки у кількох родичів. На ідентифікацію відводиться три тижні.
Дніпропетровська ОДА також нагадує телефон «гарячої лінії» поліції, куди можна звернутися в разі зникнення чи загибелі рідних в зоні АТО - +38(067) 609-80-60.