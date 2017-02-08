Москва готує телепровокації на окупованому Донбасі

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

За твердженнями розвідників, для цього російське військове командування використовує знімальні групи російських телеканалів.

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Зокрема, кілька днів тому "РІА новини" поширили заяву бойовиків про те, що на Авдіївський коксохім нібито завезли ракетні комплекси "Точка У".

Проте на підприємстві цю інформацію уже спростували.

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Донецьку обмежили надання медичної допомоги цивільним громадянам через велику кількість поранених бойовиків в лікувальних закладах міста.