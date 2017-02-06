У Донецьку лікарні забиті пораненими бойовиками - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Суттєві втрати російських окупаційних військ спричинили переповнення лікувальних закладів Донецька, які переведено на посилений режим роботи. З метою організації медичного забезпечення військовослужбовців адміністрацією введено обмеження у наданні медичної допомоги цивільному населенню", - заявили у розвідці.

За даними розвідників, у підрозділах 1 армійського корпусу (Донецьк) Збройних сил РФ через відсутність належного медичного забезпечення спостерігається різке загострення санітарно-епідеміологічної ситуації. Зокрема зростає кількість захворювань військовослужбовців у 100 окремій мотострілецькій бригаді, які медики діагностують як “кишковий грип”.

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"Погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ призводить до зростання кількості випадків суїциду. 5 лютого у н.п. Хрустальний повісився військовослужбовець 7 окремої мотострілецької бригади – Нарджигитов Шакур Куземкинович, 1963 р.н", - повідомляє розвідка.

Окрім того, РФ активізувала інформаційну кампанію зі звинувачення України у порушенні Мінських домовленостей. "Для зйомок пропагандистських відеороликів про обстановку на Донбасі вдвічі збільшено кількість спеціальних груп російських “журналістів”, до складу яких залучені офіцери Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ) ЗС РФ", - заявили у розвідці.