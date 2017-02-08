На Донбасі окупанти сьогодні 25 разів обстріляли опорні пункти українських військових

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

«На Донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке та Зайцеве. По Авдіївці вогонь вів танк», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку з артилерії 152 міліметри загарбники обстрілювали Новотошківське, з гранатометів і стрілецької зброї – Катеринівку та Новоолександрівку.

Читайте такожБойовики вгатили по позиціях ЗСУ в Авдіївці з танків

Крім того, на Маріупольському напрямку окупанти з мінометів вели вогонь по Широкиному, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Лебединському та Гнутовому.

«Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», - підсумували у штабі.