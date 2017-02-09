Пропагандистські росЗМІ намагаються спростувати причетність бойовиків "Сомалі" до знищення Гіві

Про це заявив бойовик "ДНР" Ігор Мильцев, як повідомляє "Лайф".

У своєму інтерв'ю він нібито спростував свою причетність до вбивства комбата "Сомалі" Михайла Товстих, на прізвисько "Гіві".

"Бойовик розповів, що представлена "Новою Газетою" переписка, в якій він зізнається у замаху на Гіві, йому не належить. Ігор пояснив це тим, що сторінка в соціальній мережі, яка послужила основою для статті, була зламана невідомими ще у вересні 2016 року", - сказано в статті.

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Також бойовик, який воював під позивним "Француз", звинуватив у "провокації" СБУ.

Як повідомляв УНІАН,раніше з'явилася інформація, що терориста Михайла Товстих («Гіві) ліквідували його підлеглі.

Про це розповів бойовик терористичного підрозділу «Сомалі», яким керував «Гіві», – Ігор Мильцев з позивним «Француз».

«Йому помстився б кожен», — розповів Мильцев, назвавши звинувачення влади «ДНР» на адресу українських спецслужб «смішними»: «СБУ за лінію розмежування не переходять».

Вбивство командира Мильцев називав помстою товаришів по службі, нібито, кинутих Гіві під час бою під Авдіївкою наприкінці січня 2017 року.