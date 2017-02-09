Гіві знищили його бійці з угруповання "Сомалі" за дезертирство під Авдіївкою - ЗМІ

Про це розповіла людина, що представилася бійцем терористичного підрозділу «Сомалі», яким керував «Гіві», – Ігор Мильцев з позивним «Француз». «Йому помстився би будь-хто», — розповів Мильцев, назвавши звинувачення влади «ДНР» на адресу українських спецслужб «смішними»: «СБУ за лінію розмежування не переходять», передає "Новая газета".

Вбивство командира Мильцев називає помстою товаришів по службі, нібито кинутих Гіві під час бою під Авдіївкою наприкінці січня 2017 року.

За словами Мильцева, під час важких боїв під Авдіївкою ініціативу з самого початку мали підрозділи української армії. Участь в боях за авдіївську промзону брав і батальйон Гіві «Сомалі». Представники «ДНР» повідомляли тоді про поранення самого Гіві на полі бою. Втім, «Француз» Ігор Мильцев описує іншу версію подій.

Побоюючись за своє життя, як зазначає Мильцев, Товстих відійшов від позицій батальйону і вистрілив собі в ногу. «Він думав, що ніхто цього не помітить, але ми помітили. Далі його забрали чергові лікарі на госпіталь. Після цього, будучи вже в Донецьку, він віддав наказ накрити [наші] ж позиції з артилерії, незважаючи на те, що ми там були, [а] він думав, що нас вже немає в живих!».

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«Просто так піти він не міг, це дезертирство, позицію кинути він не міг ніяк, це наказ Захара (Олександра Захарченка - ватажка "ДНР" - ред.) [був] стояти до кінця! І тут він, напевно, зрозумів, що це все – кінець. Прострелив собі ногу і почав кричати. Його потягли медики, а через півтори години нас накрила своя ж артилерія».

Мильцев розповідає, що після замаху на Арсенія Павлова («Моторола») командир «Сомалі» серйозно побоювався за своє життя, в цілях безпеки вивіз свою сім'ю в Придністров'я і планував виїхати туди сам, але не встиг.

«Я в розшуку [МДБ] і поранений трохи, ще три людини пішли в підпілля. Захару (глава «ДНР» Олександр Захарченко – П. К.) тепер є за що переживати.

В статусі «Француза» у «Вконтакте» незабаром після замаху на Гіві з'явився запис: «Собаці собача смерть! Гіві, це тобі за пацанів, загиблих під Авдіївкою! ЗАХАРЧЕНКО, ТИ НАСТУПНИЙ!».

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 лютого в "ДНР" поінформували про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих "Гіві".

За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль".

Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".