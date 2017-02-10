Окупанти на Донбасі примушують ватажків бойовиків приймати на "службу" жінок - ГУР

На тимчасово окупованих територіях Донбасу у зв’язку з неукомплектованістю особовим складом окупанти примушують командирів бойовиків залучати до військової служби жінок.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«У зв’язку з неукомплектованістю особовим складом командування 2 АК ЗС РФ примушує командирів підпорядкованих з’єднань і частин приймати на військову службу жінок», - йдеться в повідомленні.

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За даними управління розвідки, станом на початок лютого цього року в окремих підрозділах 6-го окремого мотострілецького полку 2-го армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ чисельність жінок-військовослужбовців становить до 30 осіб.

«Невдоволені якістю такого поповнення командири підрозділів вимагають від командування обмежити призов жінок на військову службу», - додали в управлінні.

Як повідомляв УНІАН раніше, командування російсько-терористичних військ на тимчасово окупованому Донбасі почали виводити підрозділи кадрових військовослужбовців на передову.