За минулий тиждень до Дніпра евакуювали майже сотню поранених й травмованих бійців АТО
15:34, 13 лютого 2017Війна
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Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко повідомив, що за минулий тиждень центром екстреної медицини та медицини катастроф був обслужений 17 тис. 441 виклик.
У Дніпро привозять поранених бійців АТО / Фото УНІАН
За його словами, 92 бійці, поранені й травмовані, були евакуйовані усіма видами транспорту в Дніпро, передає Міст-Дніпро.
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"Через обмороження й переохолодження допомога була надана 70 пацієнтам. Всього з початку зими від холодів постраждало 366 осіб. У більшості своїй – це п'яні чоловіки. 3 людини було у важкому стані. 2 дітей провалилися під лід – дівчинка 11 років в Кам'янському та 13-річний хлопчик у Дніпрі", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, 8 лютого в Дніпро військовим вертольотом доставили двох важкопоранених бійців. Евакуація проходила в складних погодних умовах.
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