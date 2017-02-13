За минулий тиждень до Дніпра евакуювали майже сотню поранених й травмованих бійців АТО

За його словами, 92 бійці, поранені й травмовані, були евакуйовані усіма видами транспорту в Дніпро, передає Міст-Дніпро.

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"Через обмороження й переохолодження допомога була надана 70 пацієнтам. Всього з початку зими від холодів постраждало 366 осіб. У більшості своїй – це п'яні чоловіки. 3 людини було у важкому стані. 2 дітей провалилися під лід – дівчинка 11 років в Кам'янському та 13-річний хлопчик у Дніпрі", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, 8 лютого в Дніпро військовим вертольотом доставили двох важкопоранених бійців. Евакуація проходила в складних погодних умовах.