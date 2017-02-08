До Дніпра авіацією в складних умовах доправили поранених бійців (фото)
10:56, 08 лютого 2017Війна
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Обидва поранених бійців направлені в Мєчнікова.
Стан одного важкий, доставлений на ШВЛ / Facebook
Про це у Facebook пише радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
До Дніпра військовим гелікоптером доправили двох важкопоранених бійців. Евакуація проходила в складних погодних умовах.
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"Стан одного важкий, доставлений на ШВЛ. Обидва поранених бійців направлені в Мєчнікова, ще один травмований - в військовий госпіталь", - пише Губа.
Нагадаємо, за минуло добу бойовики 89 разів обстріляли ЗСУ з артилерії та мінометів, троє наших військових поранено, троє – травмовано.
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