Двічі пораненому "кіборгу" дали 3 роки за український прапор (відео)

Стяг оцінили в 300 грн і дали максимальне з передбачених статтею покарання, йдеться в сюжеті ТСН.

Лаврик розповідає, що прапор висів на зігнутій трубі на в'їзді в село Бандишівку – брудний і пом'ятий, немов ганчірка. "Кіборг" каже, що зняв його, бо на власні очі бачив, як у Донецькому аеропорту хлопці вмирають за прапор.

"Якось усередині все перевернулося, коли побачив. Я його і забрав. Прапор України не повинен у такому стані знаходитися. Якщо він пошарпаний, брудний – значить, він їм не потрібен. Я його забрав додому, почистив, виправ і залишив у себе", - розповів він.

Наступного дня сільський голова заявив про крадіжку на суму, що підпадає під статтю. "Голова сільської ради надав на довідку про те, що державний прапор перебував на балансі і коштував 300 гривень", - розповів начальник Могилів-Подільського відділу поліції Валерій Жучковський.

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Суд ухвалив покарати АТОшника трьома роками позбавлення волі, хоча адвокати доводили, що прапор насправді дешевший і під статтю не підпадає. "Закупили такий самий прапор, який коштує 65 гривень, а не 300. Але це невигідно було правоохоронним органам: якщо 65, тоді не буде кримінальної відповідальності. То вони вирішили оцінити в 300 гривень", - каже адвокат Олександр Гардецький.

До послуг юриста "кіборг" вдався лише після того, як почув безглуздий вирок і зрозумів потребу в апеляції. Під час роботи адвокат з'ясував чимало цікавого, зокрема й те, що насправді прапор за нібито 300 грн на балансі сільради не перебував. "Виходить, обманув. Зараз проведемо перевірку спільно з прокуратурою і дамо принципову оцінку діям посадовця", - заявив керівник місцевої поліції Валерій Жучковський. Однак тепер уже й сам сілький голова запевняє, що заяву в поліцію не писав. "Я в усній формі в телефонному режимі сказав – і все", - говорить сільський голова с. Бандишівка Микола Антонюк.

Роботу поліції та прокуратури обіцяють оцінити за підсумками службових розслідувань. "Ми перед ним вибачилися за дії своїх підлеглих. Я особисто був у Лаврика дома. Ми ситуацію виправимо, слідчі, які дійсно не провели, як потрібно, перевірку у цьому кримінальному провадженні, будуть покарані", - пообіцяв Жучковський.

"Якщо буде провина, крім того, посадових осіб поліції і прокуратури, ми їх також покараємо. Ніхто оце залишати так не буде", - переконує керівник Могилів-Подільської місцевої прокуратури Олег Путря.