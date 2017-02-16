Журналісти розповіли про життя новоспеченої "еліти" "ДНР"

У заваленому комісійними магазинами і секонд-хендами Донецьку дружини "нових новорусских" ходять бутіками та купують дорогі шуби або везуть їх з магазинів Ростова і Новочеркаська. Дорогі ресторани на бульварі Пушкіна забиті людьми і задимлені кальяном, передає Сегодня.

Наприклад, ресторан-пивоварня, який розташований недалеко від захопленої ДонОДА, залишається одним з найпопулярніших місць. Тут люблять відпочивати як командири бойовиків, так і новоспечена "еліта" "ДНР". Ймовірно, саме тому на вході красується наклейка, яка говорить, що вхід зі зброєю заборонено. У вихідні потрапити в заклад без попереднього бронювання столика досить проблематично. Меню в ресторані на будь-який смак, правда, далеко не на будь-який гаманець. Ціни навіть не за місцевими мірками досить кусаються.

Ресторатори визнають, що потік клієнтів постійно зменшується, а введені бойовиками правила, наприклад, комендантська година, практично поставили хрест на нічному житті. Однак є й ті, для кого не писані не тільки місцеві "закони", а й моральні норми. "Прості люди все менше заходять до нас, – розповідає адміністратор одного з елітних закладів Олена. – А ось представники "ДНР", навпаки, пруть валом. Приїжджають на дорогих авто, з "ДНРівськими" номерами, обвішані прапорами Росії, замовляють американський бурбон або віскі, коньяк. У них достатньо грошей, постійно замовляють, як вони кажуть, "цілу галявину" – м'ясо, салати. Середній їхній рахунок може перевалити за 20 тисяч рублів (8700 грн) за двох. Але не можна сказати, що це улюблені клієнти. Вони поводяться огидно, до офіціанток пристають, грубіянять. Своїм становищем хизуються. Буває, і з зброєю заходять, і демонстративно на стіл кладуть пістолет. Адже ми реально нічого не можемо зробити. Один раз ввічливо попросили їх заховати зброю або залишити заклад, бо вони одразу психувати і матюкатися почали. Ми подзвонили в "комендатуру", але ті не приїхали".

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Торгові центри не можуть похвалитися великою кількістю покупців, втім, як і хорошими брендовими магазинами. Серед відвідувачів від сили 10-15 осіб, які бродять по "бутіках" розглядаючи товари і не поспішаючи щось купують.

З початком активних бойових дій у Донецьку закрилися багато перукарень та салонів краси. "Наші клієнти – це нинішня "аристократія", як вони себе позиціонують. Дівчатка з банку, з "міністерств", дружини якихось командирів — у всякому разі, вони так кажуть. Видно, що багато чого для них є новим, вони хочуть одразу і все, грошей не економлять. Дуже нагадує початок 90-х, коли донецькі дами викладали величезні суми, лише б "відтюнінгувати" себе по повній", – каже Вікторія.

"Порше" і "лексуси" поступово заполоняють дороги Донецька. Їх можна побачити на стоянках біля супермаркетів і дорогих магазинів. Найчастіше в них - люди у військовій формі. Були помічені вже і дорогі "ескалейди", і "кубики"-гелендевагени, кабріолети і спортивні авто.

"У сусідньому під'їзді у мене є знайомий, який сидить в якомусь там штабі "ДНР", так він за останній час кілька авто змінив. То на "Мерседесі" катався, потім на "Вольво", зараз на позашляховику "Тойота". Я його якось при зустрічі запитав, мовляв, звідки така розкіш, а він лише посміхався, каже: "Навоював". Я от і думаю, цікаво дядьки воюють, коли у людей похилого віку пенсія трохи більше двох тисяч рублів (870 грн), у когось третя машина за рік", – ділиться донеччанин Святослав Самойлов.