Розвідка назвала причину потужного вибуху в Донецьку
11:41, 15 лютого 2017Війна
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Причиною вибуху, що стався 14 лютого в окупованому Донецьку, було використання окупантами вибухонебезпечних предметів на казенному заводі хімічних виробів.
У Донецьку вчора пролунав потужний вибух / facebook.com/chetveryakova
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.
"14 лютого ц.р. на території Донецького казенного підприємства хімічних виробів стався вибух через недотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що це сталося під час проведення особовим складом одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 АК (Донецьк) ЗС РФ робіт зі збору та сортування металобрухту.
Нагадаємо, у Донецьку 14 лютого вранці пролунав потужний вибух. Про це повідомляли очевидці у соцмережах.
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