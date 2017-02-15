Розвідка назвала причину потужного вибуху в Донецьку

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"14 лютого ц.р. на території Донецького казенного підприємства хімічних виробів стався вибух через недотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це сталося під час проведення особовим складом одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 АК (Донецьк) ЗС РФ робіт зі збору та сортування металобрухту.

Нагадаємо, у Донецьку 14 лютого вранці пролунав потужний вибух. Про це повідомляли очевидці у соцмережах.