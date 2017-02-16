Експерт пояснив, чому не варто чекати найближчим часом ліквідації нинішніх ватажків "Л/ДНР"

"У нас залишається два головних персонажа: Захарченко і Плотницький. Але вони поки задовольняють Кремль повністю, справляються з поставленими задачами, тому їх ліквідація зараз не на часі", - цитує Жданова Обозреватель.

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Також експерт прокоментував те, що російський письменник Захар Прилєпін сформував "ДНР" свій "батальйон". За його словами, це доказ того, що російські спецслужби активно шукають заміну Моторолі та Гіві.

"Це пропаганда. Їм потрібні герої. Гіві - немає, Мотороли - немає. Кому звання героя Росії наступне вручати? Я називаю подібні персонажі мультяшними і вони їх вводять... Потрібні такі герої", - підсумував Жданов.

Як повідомляв УНІАН, російський письменник Захар Прилєпін вступив в ряди бойовиків на Донбасі - з жовтня 2016 року займає посаду "заступника командира батальйону" по роботі з особовим "ДНР".

Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який утримується на озброєнні в Росії.