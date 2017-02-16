Порошенко анонсував обмеження списку товарів, які можна перевозити через лінію зіткнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив, виступаючи на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

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«Вчора на нараді в мене, в Адміністрації, в якій брав участь прем’єр-міністр України, ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення», - сказав глава держави.