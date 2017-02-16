Порошенко анонсував обмеження списку товарів, які можна перевозити через лінію зіткнення
12:53, 16 лютого 2017Війна
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Під час наради в Адміністрації президента за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана було прийнято рішення переглянути перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення.
Список товарів, які можна провозити через лінію зіткнення, переглянуть / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив, виступаючи на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
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«Вчора на нараді в мене, в Адміністрації, в якій брав участь прем’єр-міністр України, ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення», - сказав глава держави.
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