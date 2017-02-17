До району окупованої Макіївки перекинуто три комплекси радіоелектронного придушення - ІС

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», по трасі Н-21 (Старобільськ-Луганськ-Донецьк) з боку населеного пункту Шахтарськ в напрямку Макіївка зафіксована перекидання трьох одиниць комплексів радіоелектронного придушення, ідентифікованих як Р-330Ж «Житель».

Читайте такожВ окупованому Донецьку на кладовищі із середини січня з'явилося більше 100 нових могил - ІС

Крім того, за даними групи, через Єнакієве окупанти активно перекидають запаси предметів матеріально-технічного постачання, зокрема й пальне і боєприпаси, у район Горлівки. За добу - не менш як 30 проїздів вантажного автотранспорту.

Також у Горлівці зафіксовано пересування колони військової техніки в район «Стиролу» (близько 20 одиниць бронетехніки і 5 РСЗВ БМ-21 «Град»).