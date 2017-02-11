Російсько-окупаційне командування наказало бойовикам на Донбасі посилити тиск на спостерігачів ОБСЄ - ГУР
Спостерігачам перешкоджають моніторити потенційні місця ввезення військової техніки з території Росії.
Російсько-окупаційне командування наказало бойовикам посилити тиск на представників ОБСЄ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони Facebook.
"Російським окупаційним командуванням дано вказівку керівництву 1 АК (Донецьк) ЗС РФ посилити тиск на представників ОБСЄ та введення в оману членів Спеціальної моніторингової місії за кількістю обстрілів і напрямків уздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, спостерігачам перешкоджають моніторити потенційні місця ввезення військової техніки з території Росії.
"Спостерігачам не надається дозвіл на відвідування населених пунктів, які нібито були обстріляні силами АТО, а також створюються перешкоди моніторингу потенційних місць ввезення військової техніки з території РФ", - повідомляє розвідка.
Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики "ДНР" більше години не пропускали патруль місії на "нульовому" блокпості біля Горлівки.
Згодом в СММ повідомили, що спостерігачів відпустили після обшуку: "Озброєнні члени "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хвилин на блокпостах".