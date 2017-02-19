ДСНС: російська сторона у СЦКК гарантувала припинення вогню для ремонту ЛЕП в Авдіївці

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 12 годину 19 лютого є узгодження щодо припинення вогню з обох сторін (з 11:00 до 15:00 19.02.2017 року)», - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, о 12:00 для проведення робіт з розмінування та у подальшому для ремонту високовольтних ліній направлені піротехнічний підрозділ Збройних сил України та ремонтна бригада ТОВ «ДТЕК високовольтні мережі».

Загалом, згідно з повідомленням, до аварійно-відновлювальних робіт залучено 128 осіб та 32 одиниці техніки.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 18 лютого через обстріли з боку бойовиків сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач, внаслідок чого Авдіївка залишилася без електропостачання. Також тимчасово припинено водопостачання міста.

Теплопостачання Авдіївки, за даними ДСНС, здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).