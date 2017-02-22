У розвідці розповіли про п'яну перестрілку за участі 14 бойовиків
10:30, 22 лютого 2017Війна
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Бойовики влаштували між собою перестрілку після вживання алкогольних напоїв.
Бойовики влаштували перестрілку / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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«У підрозділах 2 АК відмічається зростання випадків грубого порушення військової дисципліни та правопорядку. 21 лютого заарештовано 14 військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), які після вживання алкогольних напоїв влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї», - повідомляє розвідка.
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