У розвідці розповіли про п'яну перестрілку за участі 14 бойовиків

10:30, 22 лютого 2017
Війна
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Бойовики влаштували між собою перестрілку після вживання алкогольних напоїв.

Бойовики влаштували перестрілку / УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«У підрозділах 2 АК відмічається зростання випадків грубого порушення військової дисципліни та правопорядку. 21 лютого заарештовано 14 військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), які після вживання алкогольних напоїв влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї», - повідомляє розвідка.

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Теги: #бойовики#алкоголь#розвідка