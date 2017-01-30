Журналіст про бої в районі Авдіївки: ЗСУ зайняли низку позицій бойовиків на фланзі промзони

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Перестрілки під Авдіївкою тривають досі. 11-й мотострілецький полк "ДНР", а також перекинуті їм на допомогу резерви намагаються відновити ситуацію", - зазначив він.

Водночас українські військові відповідають ударом на удар.

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"З нашої сторони діють й інші підрозділи, бої йдуть також на ділянці 12-го мотопіхотного батальйону. Таким чином, діючи в цілях необхідної самооборони і в цілях виконання умов Мінських угод, наші війська в боях 29-30 січня поліпшили своє тактичне становище", - наголосив Бутусов.

Але перестрілка триває, фронт під Авдіївкою бійці АТО тримають, всі спроби контратак відбиті, однак зберігається ймовірність, що противник продовжить спроби повернуть втрачені позиції.

"Наразі наші втрати під Авдіївкою в боях 29-30 січня склали сім воїнів", - розповів журналіст.

Раніше міністр оборони Степан Полторак розповів про ситуацію в районі Авдіївки, де ЗСУ перейшли в наступ і зайняли стратегічний пост.