Журналіст про бої в районі Авдіївки: ЗСУ зайняли низку позицій бойовиків на фланзі промзони
З'ясувалися подробиці боїв за Авдіївку 29 січня: підрозділи 1-го батальйону 72-ї механізованої бригади обороняли свої позиції й випадково в ході контратаки зайняли низку позицій противника у районі Ясинуватської розв'язки, на фланзі промзони.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.
"Перестрілки під Авдіївкою тривають досі. 11-й мотострілецький полк "ДНР", а також перекинуті їм на допомогу резерви намагаються відновити ситуацію", - зазначив він.
Водночас українські військові відповідають ударом на удар.
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"З нашої сторони діють й інші підрозділи, бої йдуть також на ділянці 12-го мотопіхотного батальйону. Таким чином, діючи в цілях необхідної самооборони і в цілях виконання умов Мінських угод, наші війська в боях 29-30 січня поліпшили своє тактичне становище", - наголосив Бутусов.
Але перестрілка триває, фронт під Авдіївкою бійці АТО тримають, всі спроби контратак відбиті, однак зберігається ймовірність, що противник продовжить спроби повернуть втрачені позиції.
"Наразі наші втрати під Авдіївкою в боях 29-30 січня склали сім воїнів", - розповів журналіст.
Раніше міністр оборони Степан Полторак розповів про ситуацію в районі Авдіївки, де ЗСУ перейшли в наступ і зайняли стратегічний пост.