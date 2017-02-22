Главі МЗС Німеччини "важко зрозуміти", чому на Донбасі не вщухає вогонь

"Важко зрозуміти, чому, незважаючи на домовленості, припинення вогню не дотримуються", - цитує Габріеля Twitter Міністерства закордонних справ Німеччини.

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При цьому в німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що, незважаючи на досягнуті угоди на переговорах у Мінську 15 лютого про припинення вогню і відведення важкого озброєння з 20 лютого, нічого з цього не виконується.

"Ми можемо тільки апелювати до обох сторін прямо зараз почати виконувати досягнуті домовленості, прямо зараз їх реалізувати - інакше є ризик посилення військової ескалації з багатьма подальшими жертвами і продовженням застою у політичному процесі", - йдеться у заяві МЗС Німеччини.