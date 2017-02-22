Главі МЗС Німеччини "важко зрозуміти", чому на Донбасі не вщухає вогонь
Новому главі МЗС Німеччини Зігмару Габріелю важко зрозуміти, чому, незважаючи на домовленості, на Донбасі немає режиму припинення вогню.
"Важко зрозуміти, чому, незважаючи на домовленості, припинення вогню не дотримуються", - цитує Габріеля Twitter Міністерства закордонних справ Німеччини.
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При цьому в німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що, незважаючи на досягнуті угоди на переговорах у Мінську 15 лютого про припинення вогню і відведення важкого озброєння з 20 лютого, нічого з цього не виконується.
"Ми можемо тільки апелювати до обох сторін прямо зараз почати виконувати досягнуті домовленості, прямо зараз їх реалізувати - інакше є ризик посилення військової ескалації з багатьма подальшими жертвами і продовженням застою у політичному процесі", - йдеться у заяві МЗС Німеччини.
AM @sigmargabriel zur Ost-#Ukraine: Schwer verständlich, warum trotz Vereinbarungen die Waffenruhe nicht eingehalten wird. pic.twitter.com/4c5IQ9UHm7— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 22, 2017