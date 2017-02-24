У Тимчука дізналися про можливе відсторонення нинішнього "глави ДНР" і назвали ім'я наступника
10:26, 24 лютого 2017Війна
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У середовищі "управлінців ДНР" поширюється інформація про можливе відсторонення на початку літа цього року Олександра Захарченка з посади "голови ДНР".
Олександр Захарченко / REUTERS
За даними народного депутата України, координатора аналітичної групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тымчука, причини появи цих чуток неясні.
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"При цьому, згідно з тими ж чутками, нібито російськими кураторами на посаду глави «ДНР» розглядається кандидатура А. Бобкова - народного депутата України VII скликання (Партія регіонів), кол. директора Горлівського коксохімічного заводу; в 2015-2016 рр. проходив службу» в «1-м АК ДНР» на командних посадах", - написав на своїй сторінці в Facebook,
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