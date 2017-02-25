За добу в зоні АТО поранено 16 військовослужбовців (карта)

За добу в зоні АТО поранено 16 військовослужбовців, жоден український воїн не загинув.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 16 військових отримали поранення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики за добу здійснили 92 обстріли.