За добу в зоні АТО поранено 16 військовослужбовців (карта)
13:47, 25 лютого 2017Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає.
Бойовики за добу здійснили 92 обстріли / Фото УНІАН
За добу в зоні АТО поранено 16 військовослужбовців, жоден український воїн не загинув.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 16 військових отримали поранення", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики за добу здійснили 92 обстріли.
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