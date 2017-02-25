Міномети, танки, БМП: бойовики понад 90 разів обстріляли військових, дванадцять поранених

Бойовики за минулу добу здійснили 92 обстріли. 12 українських військових поранено, 4 - травмовано.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Російсько-окупаційні війська вперто продовжують демонструвати всьому світові ігнорування будь-яких досягнутих домовленостей щодо припинення вогню», - наголошується в повідомленні.

Так, за даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку терористи зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали Павлопіль та Гнутове. Зі 120-міліметрових мінометів – Красногорівку, Гнутове та Широкине. З 82-мм мінометів – Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, та Широкиному. По Широкиному та Павлополю вогонь вели з БМП противника.

На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії окупанти обстрілювали Верхньоторецьке. З мінометів різних калібрів неодноразово – Троїцьке, Піски, Луганське, Дачу, Зайцеве, Кам’янку, Новоселівку, Верхньоторецьке, Авдіївку. Також протягом усього дня з гранатометів противник стріляв по Авдіївці, Дачах, Майорську, Зайцевому, Пісках, Луганському. З танків – по Пісках та Кам’янці, по Луганському – із БМП.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Новоолександрівці, Троїцькому та Новозванівці. Також по Новозванівці окупанти стріляли з БМП.