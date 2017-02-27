У "ДНР" поширюють чутки про майбутнє масштабне вторгнення Росії в Україну - Тимчук

11:02, 27 лютого 2017
Війна
3653 0

За даними аналітичної групи "Інформаційний спротив" бойовики активно обговорюють два "інформаційних тренди".

Фотоілюстрація / REUTERS

"В "ДНР" в останні дні фіксується два нових інформаційних тренди": посилено поширюються чутки про те, що навесні-влітку ц. р. "Росія влаштує масштабний наступ проти України" (не уточнюється, чи йдеться про формат нинішньої "гібридної війни" на Донбасі, або про відкриту агресію), і про те, що Збройні Сили України хочуть "звалити київську владу за корупцію і зраду", - пише на своїй сторінці в Facebook координатор аналітичної групи, народний депутат України Дмитро Тимчук.

Читайте такожУ "ДНР" хочуть створити аналог організації "Нічні вовки" - ІС

За його словами, на сьогодні це найбільш обговорювані неофіційні теми, причому як на рівні "чиновників" і начальницького складу, так і серед рядових бойовиків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#ДНР#наступ