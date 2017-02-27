Достатньо місяця, щоб повністю звільнити територію Донбасу - Турчинов

16:53, 27 лютого 2017
Війна
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Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив про те, що Україна переможе Росію у гібридній війні на Донбасі.

На думку силовика, українці 

На думку силовика, українці  "приречені на перемогу", однак військові сили мають підтримуватися економікою, як повідомляє ТСН.

"Сильна армія неможлива без сильної економіки. Тому сьогодні один з пріоритетів - нарощування нашого економічного потенціалу, який безпосередньо пов'язаний з оборонним потенціалом. Сильна економіка України, і, відповідно, поліпшення стандартів життя українців, - найважливіші фактори, необхідні для звільнення окупованих територій як Донбасу, так і Криму", - наводить цитату Турчинова прес-служба РНБО.

Секретар Ради нацбезпеки вважає, що бої в районі  Світлодарської дуги та біля Авдіївки показали, що українська армія сильніша за гібридні війська РФ.

 "Достатньо місяця, щоб повністю звільнити територію Донбасу", - сказав Турчинов в інтерв'ю Цензор.net.

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Водночас, на його думку, в разі початку такої визвольної операції невідомо, скільки своїх дивізій виставить проти України Росія.

"Коли розраховуєш сили і засоби для проведення наступальних операцій, потрібно чітко розуміти, скільки сил і коштів у твого ворога. Ми постійно відстежуємо їхні дії: щоденне завезення техніки, зброї, найманців і контрактників. Але у всіх цих численних добре озброєних підрозділів, що перебувають на окупованому Донбасі, головне завдання: в разі нашого наступу протриматися кілька діб до підходу основних сил російської армії", - пояснив він.

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Теги: #Донбас#Росія#Турчинов#звільнення