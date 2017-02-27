Достатньо місяця, щоб повністю звільнити територію Донбасу - Турчинов

На думку силовика, українці "приречені на перемогу", однак військові сили мають підтримуватися економікою, як повідомляє ТСН.

"Сильна армія неможлива без сильної економіки. Тому сьогодні один з пріоритетів - нарощування нашого економічного потенціалу, який безпосередньо пов'язаний з оборонним потенціалом. Сильна економіка України, і, відповідно, поліпшення стандартів життя українців, - найважливіші фактори, необхідні для звільнення окупованих територій як Донбасу, так і Криму", - наводить цитату Турчинова прес-служба РНБО.

Секретар Ради нацбезпеки вважає, що бої в районі Світлодарської дуги та біля Авдіївки показали, що українська армія сильніша за гібридні війська РФ.

"Достатньо місяця, щоб повністю звільнити територію Донбасу", - сказав Турчинов в інтерв'ю Цензор.net.

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Водночас, на його думку, в разі початку такої визвольної операції невідомо, скільки своїх дивізій виставить проти України Росія.

"Коли розраховуєш сили і засоби для проведення наступальних операцій, потрібно чітко розуміти, скільки сил і коштів у твого ворога. Ми постійно відстежуємо їхні дії: щоденне завезення техніки, зброї, найманців і контрактників. Але у всіх цих численних добре озброєних підрозділів, що перебувають на окупованому Донбасі, головне завдання: в разі нашого наступу протриматися кілька діб до підходу основних сил російської армії", - пояснив він.