Росія ще довго залишатиметься джерелом агресії, попри санкції та економічні проблеми – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань сьогодні в Генштабі ЗСУ.

«Попри санкції та економічні негаразди, РФ ще довго залишатиметься джерелом військової агресії, безпекових загроз та генератором нестабільності», - заявив Турчинов.

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На переконання секретаря РНБО, ситуація в світі та Європі швидко ускладнюється, стратегічна невизначеність зростає, що висуває особливі вимоги до якості державної політики.

Як повідомляв УНІАН раніше, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов переконаний, що Росія, окупувавши Крим та здійснивши агресію на Донбасі, спровокувала стрімке зростання міжнародного тероризму і посилення жорстких безпекових загроз.