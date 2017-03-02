Приватна розвідка США дізналася причини загострення боїв на Донбасі

У звіті Stratfor зазначається, що Україна є стратегічно найбільш важливою пострадянською країною як для Росії, так і Заходу, передає Апостроф.

Експерти вказують, що після Євромайдану Україна сподівалася на підтримку з Європи і США в протистоянні з Росією. Зараз же Київ повинен протистояти перспективі потенційної втрати цієї підтримки, зважаючи на заяви Трампа про те, що він має намір тісніше співпрацювати з Росією в сирійському напрямку.

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Розвідники зазначають, що може йтися навіть про обмін санкцій США проти РФ на співпрацю з таких питань, як скорочення ядерних озброєнь. Аналітики зазначають, що подібні розмови вкрай тривожні для України, незалежно від того, чи будуть втілюватися такі плани.

На думку експертів Stratfor, ескалація бойових дій на Донбасі незабаром після інавгурації Трампа не є несподіваною, оскільки і Київ, й Москва хочуть звернути увагу нової американської адміністрації на конфлікт. Аналітики стверджують, що створення достатньої нестабільності відбувається для того, щоб можна було говорити про замороження конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, що ескалація бойових дій на Донбасі може бути пов'язана з так званим «ультиматумом» бойовиків, прибуттям на окуповану територію підрозділів Головного управління розвідки Генерального штабу збройних сил РФ і чергового «гуманітарного конвою».