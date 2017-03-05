У "ЛНР" думають, що власники "віджатих" підприємств не зміняться

Про це заявив представник "ЛНР" на Мінських переговорах Владислав Дейнего, передає один із ресурсів терористів.

"Що стосується власника, то це питання не зачіпається, власник залишається той самий, який значиться в нинішніх реєстрах, і зміна власника не передбачається", - розповів він.

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Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій. За їхніми словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.

У середу, 1 березня, бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.