Лікарям поки що не вдалося витягти осколок з голови пораненої волонтера

Серед поранених - троє військовослужбовців і два волонтера. Всі вони отримали мінно-вибухові поранення в результаті обстрілу бойовиками Зайцево, повідомляє 112.ua.

За словами лікарів, найважче поранення у 33-річного бійця, йому влучили в ногу. Хірурги всю ніч його оперували, щоб відновити кровообіг.

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Волонтери благодійного фонду "Батальйон Волонтер" Юлія Толмачова і Сергій Адамьяк отримали поранення, коли поверталися з села Жованка, де роздавали допомогу. Сергію вже прооперували руку, Юлії – осколки потрапили в голову, один дістали сьогодні під час операції, залишився ще один.

Головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів, що осколок вирішили поки не витягувати з його положення.

"Осколок не вийшло дістати. Він лежить під лицьовим нервом, дуже незручно лежить. Щоб зберегти обличчя, поки вирішили осколок залишити", - зазначив лікар.

За словами Адамьяка, від більш серйозних поранень його врятували бронежилет і каска.

"Роздали допомогу місцевим, піднімалися, і все, чую хлопок. Я був у бронежилеті і касці, - вона мене врятувала. Юля сиділа збоку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня бойовики незаконних збройних формувань обстріляли українських волонтерів в районі н. п. Зайцево Донецької області. Протягом години поранених доставили в Бахмутську центральну районну лікарню, де їх прооперували військові лікарі.