Бойовики обстрілюють насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, станція розташована між селами Василівка і Крута Балка неподалік лінії розмежування і забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь.

Інформації про пошкодження поки що немає.

Жебрівський зазначив, що оператор насосної станції сховався у бомбосховище.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні через обстріли бойовиків Авдіївки пошкоджено лінію електропередач. В результаті без електропостачання залишилася Авдіївка, Авдіївський коксохімічний завод та Донецька фільтрувальна станція.