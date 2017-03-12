Сепаратисти на Луганщині розкрадають зброю та боєприпаси - розвідка
12:33, 12 березня 2017Війна
746 0
На тимчасово окупованих територіях Луганщини у «2-й мотострілецькій бригаді» окупаційних військ виявлено численні факти розкрадання озброєння та боєприпасів.
REUTERS
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє на сторінці у Facebook.
«Комісією Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ виявлено численні факти розкрадання озброєння та боєприпасів за участю старшого офіцерського складу 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ.
Читайте такожБойовики обстріляли Мар'їнку та Миколаївку, розбомбили будинки і лінії електропередач (фото)
10 березня ц.р. до штабу корпусу для допиту доставлено під конвоєм начальника служби ракетно-артилерійського озброєння бригади, ще троє російських військовослужбовців утримуються під вартою», - повідомили в управлінні розвідки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter