Сепаратисти на Луганщині розкрадають зброю та боєприпаси - розвідка

12:33, 12 березня 2017
Війна
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На тимчасово окупованих територіях Луганщини у «2-й мотострілецькій бригаді» окупаційних військ виявлено численні факти розкрадання озброєння та боєприпасів.

REUTERS

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє на сторінці у Facebook.

«Комісією Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ виявлено численні факти розкрадання озброєння та боєприпасів за участю старшого офіцерського складу 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ.

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10 березня ц.р. до штабу корпусу для допиту доставлено під конвоєм начальника служби ракетно-артилерійського озброєння бригади, ще троє російських військовослужбовців утримуються під вартою», - повідомили в управлінні розвідки.

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Теги: #АТО#бойовики#сепаратисти