У районі Світлодарської дуги виявлено російський вогнемет "Шмель" (фото)

Правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет "Шмель" на місці бойового зіткнення з терористами у районі Світлодарської дуги, передає прес-служба СБУ.

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"Зброя російського виробництва перебувала у зведеному та готовому до застосування стані. "Шмель" має маркування на корпусі: 12-91-А, 737, що може свідчити про його належність до озброєння російських військових", - йдеться у повідомленні.

Також оперативники виявили в лісі неподалік села Сизе Станично-Луганського району схованку з боєприпасами.