У районі Світлодарської дуги виявлено російський вогнемет "Шмель" (фото)
19:33, 17 березня 2017Війна
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Співробітники Служби безпеки України отримали чергові докази російської участі у збройному конфлікті на сході України.
Правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет "Шмель" на місці бойового зіткнення з терористами у районі Світлодарської дуги, передає прес-служба СБУ.
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"Зброя російського виробництва перебувала у зведеному та готовому до застосування стані. "Шмель" має маркування на корпусі: 12-91-А, 737, що може свідчити про його належність до озброєння російських військових", - йдеться у повідомленні.
Також оперативники виявили в лісі неподалік села Сизе Станично-Луганського району схованку з боєприпасами.
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