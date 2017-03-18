Окупанти знову обстріляли стару частину Авдіївки. Про це заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполиции в Донецькій області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці в Facebook.

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"В 17:20 бойовики "ДНР" розпочали розстріл старої частини Авдіївки. Знову влучання снарядів у житлові будинки. З одного постраждалого будинку поліцейські евакуювали сліпого дідуся, 1929 року народження. Дивом залишився живий", - повідомив він.

Поліція уточнює інформацію про інші пошкодження будинків і постраждалих в результаті обстрілу міста.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в результаті обстрілу з боку бойовиків була пошкоджена повітряна високовольтна лінія електропередач поблизу Авдіївки. Без електропостачання залишилися мешканці міста, а також Авдіївський коксохім та ДФС.

7 березня лінію електропостачання відремонтували. А 8 березня було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції.