Ситуація на Донбасі загострилася - п'ятеро українських військових поранені (відео)

За минулу добу зафіксовано 85 випадків відкриття вогню по укріпленнях сил АТО, п’ятеро українських військових поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що на Донецькому напрямку по позиціях Збройних Сил України в районі Луганського та Авдіївки російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, та гранатометів різних систем, по укріпленнях поруч Невельського та Пісків з великокаліберних кулеметів, а неподалік Опитного, Троїцького, Зайцевого та Кам’янки - з гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

«На Маріупольському напрямку для враження наших позицій поруч Водяного та Павлополя ворог двічі використав артилерію калібру 122, а поблизу Широкиного міномети калібру 120 мм, по укріпленнях в районі Мар’їнки та Гнутового - з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів», - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, збільшилась кількість обстрілів на Луганському напрямку, де поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120, танків а згодом, ближче до опівночі - ще й з важкої артилерії калібру 152 мм.

«По опорних пунктах в районі Троїцького кілька раз били з мінометів калібру 120 мм, а поруч Новоолександрівки, Трьохізбенки та Попасної - з СПГ, в районі Станиці Луганської - з гранатометів та кулеметів великого калібру», - додали в в прес-центрі.

"З початком доби поранень зазнали п’ять українських захисників", - розповіли у прес-центрі штабу АТО.