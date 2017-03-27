Порошенко присвоїв звання Героя України посмертно добровольцеві Євгену Тельнову, який знищив кілька ворожих танків

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України посмертно добровольцю Євгену Тельнову. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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«Сьогодні я прийняв рішення присвоїти високе звання Герой України Євгену Львовичу Тельнову, знаменитому «Усачу», який загинув 15 лютого 2015 року у боях під Широкиним, особисто знищивши декілька танків противника, які готували наступ на мирний Маріуполь», - сказав Порошенко під час виступу урочистих заходах з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної гвардії України.

Державну нагороду з рук глави держави отримала дружина Героя Світлана.

Євген Тельнов був добровольцем, проходив службу на посаді помічника гранатометника. Він загинув, коли взвод першої роти окремого батальйону “Донбас”, в котрому служив Євгеній Тельнов, потрапив у засідку. Виходячи з оточення, Євгеній ціною власного життя витягнув з-під обстрілу двох поранених побратимів. Поховали героя на Ровенському кладовищі міста Кіровограда.