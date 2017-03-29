Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала майже 800 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксовано майже 800 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 27 березня, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.

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"У Донецькій області (27 березня) Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 750 вибухів, якщо порівнювати з 26 березня (660 вибухів)", - йдеться у звіті.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню (33) 27 березня у порівнянні з 26 березня (56)", - стверджується у звіті.

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявила, що за минулі вихідні зафіксувала понад тисячу вибухів у Донецькій і Луганській областях.