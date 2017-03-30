Гаага чекає на танкістів: волонтери знайшли докази перекидання військ РФ до України у 2014-2015 роках (фото)

Волонтери отримали дані, витягнуті з комп'ютерних систем начальника штабу розвідувального батальйону 136-ої ОМСБр ЗС РФ (в/ч 63354) Дорошенка Олега Володимировича.

Він став об'єктом досліджень хактивістів після перебування на Донбасі, де заходив до своєї поштової скриньки з комп'ютера начальника розвідувального управління 2-го армійського корпусу "ЛНР". На Донбасі перебував у "відрядженні" в період приблизно з осені 2014 до зими 2015 року, передає InformNapalm.

Отримано документальне підтвердження факту переміщення військовослужбовців з Буйнакська (в/ч 63354) до кордону з Україною в серпні 2014, зокрема, в населений пункт Попівка (Кам'янський район Ростовська область РФ), що лише за 18 км від Ізвариного (Краснодонський (Сорокинський) район, Луганська область, Україна).

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В офіційних наказах, які зберігає Дорошенко, чітко розділені параграфи про вибуття і прибуття військовослужбовців з полігонів та відряджень, в госпіталі і відпустки. Відправка ж в Поповку проводилася відповідно до бойового розпорядження начальника штабу військової частини 47084 № 015 від 12.08.14 р.

У наказах щодо військової частини влітку-восени 2014 року поняття "службове відрядження" було змінено та викладено в редакції "виконання завдань у складі угруповання військ (сил) "Південь" на території Ростовської області", підставою для цього стало бойове розпорядження, а в деяких випадках — телеграми начальника штабу 58-ї армії. Саме це поняття об'єднує документацію зі знайдених й помічених в Україні військовослужбовців з Буйнакська.

Також волонтерами представлений список військовослужбовців, які воювали на території України й отримали нагороди за "відрядження":

Васильєв Олександр Віталійович, командир 1-го танкового взводу 2-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений Орденом Мужності.

Бродніков Максим Віталійович, командир 1-го танкового взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю «Суворова».

Чубарєв Євген Іванович, командир танка 2-го взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю «Суворова».

Огорелков Денис Михайлович, командир танка 3-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медалями «Суворова» та «За відвагу».

Бузовський Михайло Михайлович, командир танка 2-го взводу 3-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю «За відвагу».

Сегеда Геннадій Володимирович, старший механік-водій відділення управління взводу зв'язку танкового батальйону, також отримав медалі.

Кобяков Прокіп Прокопович, механік-водій 3-го взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю «Суворова».

Зайцев Дмитро Андрійович, командир танка 1-го взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю «За відвагу».

Тижанкін Сергій Валерійович, старший механік-водій 2-го взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, отримав медаль «За відвагу».

Загуменнов Микола Миколайович, механік-водій 1-го танкового взводу 2-ї танкової роти танкового батальйону, за даними російських ЗМІ, нагороджений медаллю «Суворова».