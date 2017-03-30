За день бойовики 37 разів обстріляли сили АТО, троє українських бійців поранено, одного травмовано

Сьогодні в районі проведення АТО зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків, троє українських захисників зазнали поранень, ще один – бойову травму.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України», - йдеться у повідомленні.

Так, на Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Луганського, де російсько-терористичні війська застосували артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети. «З мінометів калібру 120 мм і 82 мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького, а по оборонцях Кам’янки гатив з мінометів калібру 82 мм. По опорних пунктах наших військ у районі Авдіївки вів вогонь танк, поблизу Опитного – БМП. З великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Невельського», - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку, за даними штабу, з міномета калібру 82 мм та озброєння БМП терористи обстрілювали позиції сил АТО в районі Мар’їнки, обстріли з озброєння БМП зафіксовано також поруч Широкиного. Поблизу Новотроїцького активізувалися снайпери.

«На Луганському напрямку російсько-окупаційні підрозділи вогнем мінометів калібру 120 мм накривали опорні пункти поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм позиції під Новоолександрівкою. Гранатомети різних систем ворог застосував по захисниках Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького, Попасної та Новозванівки», - сказано у повідомленні.

У штабі наголосили, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, щоб подавити вогневу активність противника.