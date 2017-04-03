Загиблий полковник СБУ затримав близько 80 російських агентів і терористів - журналіст

Полковник контррозвідки Олександр Хараберюш, який був убитий в Маріуполі, викрив і затримав близько 80 агентів Росії і терористів. Про це повідомив у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"39-річний Олександр Хараберюш, позивний "Душман", був одним із найрезультативніших українських контррозвідників у цій війні. Родом з Донецька, він ділом довів свою вірність Україні. На його рахунку - близько 80 затримань російських агентів і терористів, в більшості захоплень він брав участь особисто. У важкій війні з російськими спецслужбами, які налагодили масові закидання агентури для проведення диверсій, донецьке СБУ відповідало ударом на удар. Хараберюш зіграв ключову роль у виявленні і викритті трьох зрадників у лавах донецького СБУ (у тому числі співробітника контррозвідки і шифрувальника, завербованих російською розвідкою - Третяка, Никифорова, Косяка", - написав він.

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Бутусов зазначив, що атака на контррозвідку СБУ - це ще один небезпечний сигнал, що Росія розширює масштаби війни в Україні.

"Олександр Хараберюш був абсолютно не публічною людиною, його ім'я не було відоме в суспільстві, проте добре відоме в таємній війні двох спецслужб. Ворог добре розумів наскільки велику загрозу полковник представляє для їх операцій в Україні, зумів виявити місце проживання і влаштувати теракт", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що в машині знаходився співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який в результаті вибуху загинув.