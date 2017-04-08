Бойовики на Донбасі підтвердили місця перебування тільки 50 заручників із 121 - Геращенко

01:59, 08 квітня 2017
Війна
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Українська сторона знає місця перебування 70 з цих заручників, серед яких і цивільні, і військові.

УНІАН

Бойовики "ЛДНР" підтверджують місця перебування лише близько 50 заручників із 121, заявленого українською стороною.

Як передає Радіо Свобода, про це повідомила прший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, що є також уповноваженою президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі і представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи. 

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За її словами, українська сторона знає місця перебування 70 з цих заручників, серед яких і цивільні, і військові.

Як сказала Геращенко журналістам, бойовики вимагають передати їм близько 600 людей. Серед них, наголосила вона, є кілька десятків тих, хто не має ніякого стосунку до конфлікту на Донбасі. Більше ніж 50 з них - "злочинці, які скоїли надважкі злочини проти України і не потрапляють під амністію", і ще кілька сотень тих, хто не бажає переміщуватися на окуповані території.

Крім того, додала Ірина Геращенко, також вирішальною проблемою є відсутність політичної волі з боку Росії здійснити такий обмін.

Нагадаємо, за словами Геращенко, бойовики на Донбасі утримують в заручниках 121 українця, 418 вважаються зниклими безвісти. Геращенко зауважила, що це цивільні та військові. Вона додала, що декого з військовослужбовців утримують у в'язницях в Донецьку понад 2,5 роки.

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Теги: #Донбас#Геращенко#заручники