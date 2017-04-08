Ситуація в зоні АТО: з початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по військових
Поблизу Маріуполя за захисникам Водяного противник бив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів і стрілецької зброї.
З початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу Ато в Facebook.
Читайте такожЗа добу в результаті обстрілів бойовиків поранено п'ятьох бійців АТО - штаб
Зазначається, що поблизу Маріуполя по захисниках Водяного противник бив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вівся вогонь по опорних пунктах у районі Мар’їнки, з озброєння БМП – по захисниках Новогригорівки. Морських піхотинців під Гнутовим противник обстрілював з гранатометів, а зі стрілецької зброї – в районі Широкиного.
За даними штабу, на Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БТР ворог гатив по захисниках Верхньоторецького. З гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи відкривали вогонь по позиціях під Авдіївкою, з гранатометів різних систем обстрілювали захисників Кам’янки та Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – позиції поблизу Пісків. Ворожі снайпери активізувались під Троїцьким, Зайцевим та Пісками.
«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», - наголосили в прес-центрі.