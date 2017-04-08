Ситуація в зоні АТО: з початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по військових

З початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу Ато в Facebook.

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Зазначається, що поблизу Маріуполя по захисниках Водяного противник бив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вівся вогонь по опорних пунктах у районі Мар’їнки, з озброєння БМП – по захисниках Новогригорівки. Морських піхотинців під Гнутовим противник обстрілював з гранатометів, а зі стрілецької зброї – в районі Широкиного.

За даними штабу, на Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БТР ворог гатив по захисниках Верхньоторецького. З гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи відкривали вогонь по позиціях під Авдіївкою, з гранатометів різних систем обстрілювали захисників Кам’янки та Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – позиції поблизу Пісків. Ворожі снайпери активізувались під Троїцьким, Зайцевим та Пісками.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», - наголосили в прес-центрі.