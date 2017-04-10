Противник не залишає спроб відтіснити ЗСУ в районі Авдіївки - ІС

На Донецькому напрямку підрозділи російсько-терористичних військ не полишають спроб відтіснити бійців Збройних сил України в районі Авдіївки.

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив» на своєму сайті.

«На Донецькому напрямку підрозділи російсько-терористичних військ не залишають спроб відтіснити підрозділи ЗСУ в районі Авдіївки (промзона, стара Авдіївка і ділянка від Кільцевої до Опитного – «Алмази»). Фіксується посилення і перегрупування окупантів у районі залізничних станцій Ясинувата-2 і Донецьк-Північний, північних околиць Спартака і західних околиць селища Каштанове», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, два взводи піхоти ущільнили бойові порядки противника за Агро-Нафтою – загалом близько 50 осіб при декількох гранатометах, відзначалася також перекидання на причепі КамАЗом зенітної установки ЗУ-23-2).

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«У районі на захід від Каштанового бойовики обкопували додатково перекинуті три БМП-2 і бронетранспортер. В ІС відзначають, що ці замасковані позиції в лісових насадженнях, судячи з усього, - тактичний резерв.

«У район Спартака прибула нова мобільна вогнева група противника - 1 Урал з ЗУ-23-2 і 1 КамАЗ з 82-мм автоматичним мінометом «Васильок» (вогонь ведеться з району Спартака, позиції «відстою» групи – на південь від даного населеного пункту)», - сказано в повідомленні.