Бойовики "ЛНР" заявили, що автомобіль ОБСЄ, який підірвався на міні, "відхилився від маршруту"

Бойовики «ЛНР» заявляють, що автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що підірвався на міні, «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

«Ми неодноразово звертали увагу СММ ОБСЄ на дотримання необхідних заходів безпеки під час моніторингу маршрутів слідування», – додали бойовики, передає «Радіо Свобода».

В «ЛНР» вказують, що «під час слідування двох екіпажів СММ ОБСЄ за маршрутом Слов’яносербськ – село Сокільники в районі села Пришиб стався підрив на протитанковій міні одного автомобіля спостерігачів». За інформацією бойовиків, загинув один, поранені троє співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також бойовики звинуватили в підриві автомобіля ОБСЄ «підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, патруль місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що ‎перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Один спостерігач ‎місії ОБСЄ загинув, ще один зазнав поранень.