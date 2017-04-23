Генсек НАТО закликав ретельно розслідувати інцидент з підривом автомобіля ОБСЄ на Донбасі

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав ретельно розслідувати інцидент з підривом автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Читайте такожМЗС: підрив патруля ОБСЄ на окупованій території - спроба Кремля і бойовиків залякати спостерігачів

Про це Столтенберг написав у Twitter.

«Потрібне ретельне розслідування трагічного інциденту з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека та свобода пересування мають дотримуватися», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень.