Генсек НАТО закликав ретельно розслідувати інцидент з підривом автомобіля ОБСЄ на Донбасі
Столтенберг заявив, що безпека і свобода пересування місії повинні дотримуватися.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав ретельно розслідувати інцидент з підривом автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
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Про це Столтенберг написав у Twitter.
«Потрібне ретельне розслідування трагічного інциденту з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека та свобода пересування мають дотримуватися», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень.