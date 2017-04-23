Генсек НАТО закликав ретельно розслідувати інцидент з підривом автомобіля ОБСЄ на Донбасі

18:47, 23 квітня 2017
Війна
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Столтенберг заявив, що безпека і свобода пересування місії повинні дотримуватися.

Йенс Столтенберг / REUTERS

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав ретельно розслідувати інцидент з підривом автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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Про це Столтенберг написав у Twitter.

«Потрібне ретельне розслідування трагічного інциденту з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека та свобода пересування мають дотримуватися», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень.

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Теги: #Донбас#НАТО#підрив автомобіля ОБСЄ